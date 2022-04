“Algunos lo llamarían vandalismo”, Shakira defiende los grafitis

La cantante Shakira sorprendió a millones de sus fanáticos luego de expresar su apoyo por los grafitis.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 72 millones de seguidores, la artista compartió una fotografía del detrás de cámaras de la grabación de su más reciente sencillo musical titulado “Te Felicito” junto al puertorriqueño Rauw Alejandro.

En la fotografía se dejó ver posando a la cámara desde uno de los sets de grabación, donde hay una enorme cama y atrás hay un enorme grafiti con el título del sencillo.

Cabe destacar que, en el video musical, el cual tiene más de ocho millones de reproducciones en YouTube, se ve a la barranquillera plasmándose dichas palabras en la pared.

Si bien, los grafitis han tenido a lo largo de los años una connotación donde se la ha tildado de ilegal y se ha referenciado con el vandalismo, la artista dio su punto de vista al respecto, defendiendo esta actividad.

Tras su revelación, logró miles de “me gusta” y cientos de comentarios donde la llenaron de halagos por su belleza, su outfit, su nueva canción y por sus contundentes palabras hacia un polémico tema.

"Te felicito, eres mi todo", "así es Shaki", "todo lo que hagas te queda bien", "perfecta", "te amamos", "la mejor", "qué arte linda", "mamacita", "total", "preciosa", "la verdad", "yo lo llamaré arte", "bellísima como siempre", "me encanta", "felicitaciones", "esa canción está padrísima", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Es importante mencionar que, los artistas le cantan al desamor, en especial a esos amores que aparentan ser una cosa, pero resultan ser otra.

“Esa filosofía barata no la compro Lo siento, en esa moto ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Y me tratas como una más de tus antojos Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos Los tengo rojos de tanto llorar por ti”, reza parte de la canción.