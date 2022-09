¿Se separó de Yailin? La “nueva novia” de Anuel se pronunció

Al parecer la relación entre la dominicana Yailin y el puertorriqueño Anuel AA seguirá dando de qué hablar, pues esta controversial pareja desde hace unos meses ha acaparado la atención de millones de personas tras varios sucesos en los demostrarían que su relación no está pasando por el mejor momento hasta el punto de una posible separación.

En los últimos días se han avivado los rumores de una supuesta infidelidad por parte del artista puertorriqueño, quien no se ha pronunciado para dementir o aclarar lo sucedido, ya que, en la última semana una reconocida TikToker hondureña, llamada Roxanna Somoza, aseguró que había tenido un romance con el artista urbano hace unos meses, cuando él ya estaba casado con la dominicana Yailin, adicionando, que estaba a la espera de un hijo de él, algo que, hasta el momento no se ha confirmado.

Sin embargo, en internet se empezó a popularizar un rumor en el que asocian a una joven colombiana de 21 años aparentemente de origen colombiano como la culpable de la separación del cantante urbano y quien sería la nueva novia de él.

La mujer que sería supuesta novia de Anuel sería la TikToker y gamer Shaarza Moriel, quien a través de redes sociales ha sembrado la duda de los internautas con diferentes fotos y videos en los que supuestamente estaría departiendo con Anuel.

Sin embargo, en las últimas horas, unas declaraciones por parte de la mujer sembraron más dudas en redes, ya que, la mujer salió a aclarar lo que había pasado con el cantante de "Secreto", expresando que eran solo amigos por el momento, sin embargo, enfatizó que el artista era el que la buscaba a ella.

Aquí nadie se robó a nadie, él vino solo y yo no sé por qué andan inventando que me voy a casar y que el anillo, yo desde el principio dije que eramos amigos, sin embargo, yo solo les puedo decir que yo siempre obtengo lo que quiero y al que quiero, pero si les digo que él es el que me busca.

Asimismo, la joven expresó que la habían venido atacando bastante en redes, pues al parecer la acusaban de haberse metido en el matrimonio de Yailin y Anuel.

Las personas que a mí me tiran, por lo general lo hacen de perfiles falsos, ¿por qué será?, para los que me preguntan que por qué me metí ahí, solo les digo que a mí me gustó Anuel y yo le gusté a él.