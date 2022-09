El motivo por el que Ana Gabriel no aceptará más fotos a sus fans

Una de las artistas mexicana con mayor reconocimiento y fanaticada alrededor del mundo, es la mexicana Ana Gabriel, por eso, desde el anuncio de su gira “Por Amor a ustedes, World Tour” millones de personas se han puesto en la tarea de conseguir una entrada para esta gira que promete sorprender y encantar a los amantes de las baladas y la ranchera.

Sin embargo, en los últimos días varios de sus fanáticos se han visto sorprendidos tras un anuncio por parte de la mexicana en sus redes sociales, en donde expresó que en su gira no va a aceptar regalos, fotos y cualquier tipo de cercanía con sus fans.

La cantante de 66 años, tendrá una extensa gira por varios países de Centroamérica y Sudamérica, siendo Colombia uno de los países en los que la famosa cantante de "Simplemente amigos" o "No te hago falta" llegará con su música en octubre del presente año.

La mexicana decidió sacar un espacio en sus redes sociales para dejarles un mensaje claro a sus millones de seguidores que están a la espera de sus presentaciones.

La cantante le expresó a sus seguidores que tenía que hacerles una difícil petición, expresando que les pedía el favor de no llevarle ningún tipo de detalle, regalo, ni intentaran buscarla para fotos o algo por el estilo, ya que, por protocolos de bioseguridad y por contrato no podía poner en riesgo su salud al tener contacto con personas externas a las de su equipo de trabajo.

Yo estoy preparándome para mi próxima gira como todos ustedes saben, nada más quiero pedirles un gran favor, porque me han escrito y me han preguntado, que cómo hacen para entregarme regalos, que quieren darme un abrazo, pero, quiero decirles que, por esta ocasión no compren nada porque no puedo recibirlos.