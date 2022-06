Sara Uribe contó cómo acepta que su hijo comparta con la novia de Fredy Guarín

La presentadora Sara Uribe confesó a sus millones de fanáticos cómo logra aceptar que su hijo Jacobo comparta la novia del padre del pequeño, el futbolista Fredy Guarín.

Cabe recordar que, ambos se separaron poco después de que la paisa diera a luz al niño, pues dicho romance no prosperó.

Actualmente Sara ha confesado que está soltera, sin embargo, el deportista sostiene una relación con la veteriana Pauleth Pastrana.

Debido a su situación, miles de seguidores de la empresaria no paran de cuestionarla sobre cómo logra hacer para que no le moleste que el pequeño comparta con su papá y la pareja de este.

Dicho interrogante lo contestó por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde suma más de seis millones de seguidores.

“Todo es un proceso, primero hay que sanar el corazón y segundo entender que los hijos no son los responsables de nuestros actos y que los niños son niños y no son aptos para tomar ese tipo de decisiones; así que el amor es la base fundamental de todo y que el mundo necesita más amor, que si a él le están dando y lo están cuidando y es un niño feliz y se ve reflejado en sus ojos, pues hay que dejarlo ser feliz y hay que dejarlos que el amor los llene desde la cabeza hasta los pies porque eso es lo que le van a dar al mundo y que al fin y al cabo están con sus papás.

Que nosotros no seamos los responsables para que el día de mañana ellos no nos tengan que venir a juzgar, porque somos los mayores jueces los niños o los hijos con nuestros padres y nos pregunten '¿oye tú por qué no me dejaste compartir con mi papá?, ¿mamá tú por qué me quistaste el derecho de yo conocer a mi papá o de yo decidir si quiero o no estar con él?’, pilas no caigan en ese error porque ustedes no son nadie para decidir por ellos, ustedes ya cometieron ese error”, expresó.