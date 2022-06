Sara Uribe contó por qué hace tiempo no tiene intimidad y más detalles

La presentadora Sara Uribe se sinceró con sus millones de fanáticos sobre íntimos detalles de su vida personal.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de seis millones de seguidores, activó la herramienta de preguntas y allí le hicieron varios interrogantes sobre su vida sentimental, entre otros aspectos.

Un seguidor no tardó en cuestionarla sobre cuándo fue la última vez que tuvo intimidad, a lo que ella confesó que hace un buen tiempo.

“Hace mucho no hago el delicioso la verdad, ¿sabe por qué? Porque cuando yo me acuesto con alguien es con muchísimo amor y porque me tiene me tiene que gustar demasiado, demasiado”, aseguró.