Sara Uribe se dejó ver en redes derrochando belleza y esto le dijeron

La sensualidad de Sara Uribe está incontrolable, y para muestra las fotos donde ella misma asegura estar “más hembrota” que nunca. Y no es para menos, pues así se dejó ver en sus más recientes fotografías publicadas en su cuenta de Instagram.

Y es que la presentadora mostró ángulos y poses que nunca les había dado a sus seguidores, quienes apoyaron su concepto y aseguraron que está en su mejor momento y se le nota.

“Sabes lo que eres y lo que vales”, “yo diría que más que eso, eres perfecta”, “estás en tu punto, mi amor”, “hasta yo me enamoro”, “ese color de cabello lo es todo y se te ve perfecto”, “te ves hermosa, radiante”, fueron parte de los comentarios que recibió la también modelo en su más reciente publicación de Instagram y que dejó a todos admirando su belleza.

Y no es para menos pues Sara Uribe ha dejado ver que su cambio físico, si bien no le quita el sueño, ha decidido trabajar más en su actitud, en su personalidad y ese amor propio que incluso quiere que muchas mujeres lo sigan, que se den amor antes que esperarlo de alguien más y eso ha hecho que muchas mujeres en redes la vean como un ejemplo a seguir.

Los cambios de Sara

Y es que Sara Uribe ha estado en el ojo del huracán varias veces, sobre todo por la forma en la que tiene de responderle a quienes quieren solo emitir malos comentarios sobre ella o sobre cómo se ve.

En varias ocasiones ella ha manifestado que no le importa eso, porque se ama mucho, incluso así dejó el mensaje claro y directo en esta publicación donde ella misma se da amor. pero también ha contestado a quienes le han dicho que está subida de peso, que no se ve bien, que nada de lo que se pone le queda a la altura y muchos más conceptos que ella ha decidido responder porque considera que cómo ella se vea no debería afectarle a nadie.

Sin embargo, también ha sido de las que ha respondido sobre sus relaciones amorosas y la necesidad que tienen muchos usuarios de redes de verla con alguien más, un hombre que no sea su hijo Jacobo, pero ella ha dejado claro que está feliz, que su hijo la hace feliz y que cuando el amor deba llegar, así será.