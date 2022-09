Con fotos de Jacobo, Sara Uribe confiesa lo difícil de sus primeros días como mamá

La modelo, empresaria y presentadora Sara Uribe durante varios años ha sido catalogada como una de las mujeres más hermosas en Colombia. Con su sensualidad, carisma y belleza, Sara se ha quedado en el corazón de millones de internautas.

Desde hace cuatro años aproximadamente, Sara además ha enamorado a sus fanáticos con su lado más maternal. Desde su embarazo, miles de personas la han seguido para estar muy atentas al crecimiento y las enternecedoras ocurrencias del pequeño Jacobo, quien desde la pancita de su mamá ya tenía a muchos admiradores.

La guapísima modelo paisa compartió, con sus casi 7 millones de fanáticos en la red social de Instagram, un carrusel de imágenes de los primeros días de nacido de Jacobo, su enternecedor hijo, quien hace unos meses celebró sus primeros 3 años de vida.

En total, fueron 10 fotos las que subió Sara a la plataforma digital, donde los internautas se derritieron de amor al ver a Jacobo recién nacido en los brazos de su mamá, otras tomando pecho, una de su primer corte y un par de Jacobo un poco más grandecito.

Algunos de sus fanáticos más fieles recordaron esos primeros días de Jacobo y no dudaron en enviar amorosos elogios para Jacobo y su mamá. “Mi negro”, “cosa linda”, ”bella, te admiro”, “hermosos“, “eres la mejor mamá, se te nota el amor puro”, son algunos de los piropos que recibió Sara.

Junto a las fotografías, Sara compartió un conmovedor mensaje sobre la maternidad y cómo fueron sus primeros días después del nacimiento de Jacobo. “Cuando nació Jacobo no les miento: fue muy difícil para mí, la situación estaba alejada de lo que normalmente dicen en muchas partes: un idilio de amor”, publicó la empresaria.

Sara, al igual que otras famosas, ha hablado de la maternidad con sinceridad, quitándole un poco el romanticismo que envuelve esta etapa en las mujeres. Pues hasta hace unos años sólo se hablaba del amor y de lo bonito que es ser mamá, pero no se hablaba tan abiertamente de los retos, cambios y transformaciones que implica tener un hijo.

“… Fue complejo, no me acostumbré fácil a tener una personita para alimentar, vestir, etc. Me di cuenta que de un día para otro yo no era solo yo, era mi hijo.

Poco a poco nos fuimos enamorando. Poco a poco nos acercamos y nos complementamos. Y ahí me di cuenta de que todas las mujeres tenemos nuestros tiempos sin sentirnos culpables. Todas las historias son diferentes y esta fue la mía.

Si estás pasando esta situación, créeme…es así”, agregó Sara en su post.