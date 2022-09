"Lindo pa' linda", Sara Uribe habla del beso que le dio a afortunado hombre

Pocas horas después de que se hiciera viral un video en el que Sara Uribe aparece besándose con un misterioso hombre en una discoteca, mientras bailaban, la talentosa modelo y presentadora se pronunció en las redes sociales al respecto, dejando entre ver que no se trataría de un nuevo amor, como afirmaban muchos en las redes sociales.

En el video se puede ver a la presentadora y modelo en una discoteca acompañada por un hombre mientras bailan la nueva canción de Karol G “Gatúbela”, cuando de repente, el hombre con sus manos en el cuello le da un beso a la presentadora y más adelante, mientras ambos escuchaban música popular en la discoteca, Sara Uribe besa al hombre en la boca.

Este video ha provocado cientos de comentarios en las redes sociales, pues los internautas ya comenzaron a rumorar de un nuevo romance y la felicitaron por darle una nueva oportunidad al amor, además los ciberusuarios también están intentando descubrir la identidad del afortunado hombre.

Pero mientras el video se viraliza en las redes sociales y antes de que los rumores pudieran acrecentarse, Sara Uribe también se pronunció respecto al video a través de una de sus historias de su cuenta oficial de Instagram.

Sara Uribe opinó sobre el video en la que ella besa a un hombre

La paisa publicó una captura de pantalla del titular de la cuenta de Instagram que reveló el video y le agregó un audio que al parecer sería de una conversación de Sara Uribe en una aplicación de chat en donde ella dice que si le preguntan por lo que había pasado esa noche, ella respondería que “era un besito rico”, además pidió que las personas no fueran envidiosas pues hace rato ella no se besaba con alguien y finalizó con una jocosa frase.

“Igual si me preguntan yo digo, ay pues era un besito muy rico, no tan envidiosos ustedes, hace rato no besábamos, además lindo pa’ linda, ya qué”, respondió Sara Uribe.