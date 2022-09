"Que se tengan porque me caso", Sara Uribe hablando del hombre que besó

Una de las noticias que más impactó por estos días a los internautas fue el beso apasionado que Sara Uribe se dio con un desconocido hombre, mientras bailaban, razón por la que se comenzó a rumorar que la modelo paisa ya tendría un nuevo amor, sin embargo, Sara el mismo día salió a aclarar que solamente fue un beso ya que hace mucho tiempo no besaba a alguien.

“Igual si me preguntan yo digo, ay pues era un besito muy rico, no tan envidiosos ustedes, hace rato no besábamos, además lindo pa’ linda, ya qué”, dijo Sara Uribe en ese momento.

Pese a la aclaración, los internautas aún siguen con las dudas y por eso aprovecharon una dinámica de preguntas para hacerle varias menciones al respecto, uno de ellos escribió “¿qué cuenta Jaco? Y ella adelantándose a lo que le iban a preguntar, respondió, “que no tengo novio”.

“A no, no me deja tener novio, no, todavía no me deja, no, yo no se lo voy a presentar, no ve que tampoco tengo novio también, pues no”, dijo Sara en una de sus historias.