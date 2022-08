Sara Corrales se sinceró y respondió si desea tener hijos

La actriz Sara Corrales se destaca en los últimos años como modelo y creadora de contenido, solo en Instagram la actriz posee más de 3,2 millones de seguidores, a los que a diario sorprende con momentos de su vida personal en donde los tips de salud, consejos de belleza, rutinas de ejercicio y sus viajes son protagonistas.

Asimismo, la actriz siempre se ha mostrado como una mujer sincera y natural con sus seguidores, por eso, ocasionalmente abre espacios y dinámicas para compartir con ellos detalles sobre cosas de su vida privada y profesional.

Pues recientemente la actriz a través de estos populares espacios, confesó que se encontraba soltera, tras finalizar su relación con el mexicano Rafael Gutiérrez con quien sostenía una relación desde 2021.

Pues en una nueva dinámica la actriz fue indagada por uno de sus seguidores sobre la idea de ser mamá, algo que, Sara decidió responder con total sinceridad y aclarar que sí desea y planea ser mamá, pero que en el momento no lo puede ser, porque para eso, primero debe tener una pareja estable y formar un hogar.

Sí me gustaría ser mamá, pero me gustaría tenerlo con un esposo que me ayude a criarlo y con un hogar consolidado, por eso, hoy no me veo como mamá soltera, pero a futuro sí lo tendré.