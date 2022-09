Rey de las Extensiones responde a Barbie Colombiana sobre Yina Calderón

En las historias de su cuenta de Instagram con más de un millón 700 mil seguidores, el famoso estilista colombiano Víctor Ocampo, más conocido como El Rey de las Extensiones’, se mostró bastante molesto por las declaraciones de la Barbie Colombiana, quien dijo que él y la Dj Yina Calderón habrían tenido una relación sexual en un auto.

El hombre, bastante molesto, dijo que de él podrían decir lo que quieran, pero que con su familia no se metieran, pues recordemos que tiene esposa y un hijo y la Barbie dijo que dudaba de su sexualidad y que no sabía por qué estaba con una mujer.

También aclaró el cariño que le tiene a Yina, pero recalcó que entre los dos lo único que ha habido es una gran amistad y apoyo como colegas en las redes sociales.

“A mí me importa literalmente un cul* lo que digan de mí porque finalmente yo soy todo un caballero y yo sé quién soy yo. Ah, pero aclaro una cosa: no se metan con mi hogar, no se metan con mi esposa, no se metan con mi hijo porque ahí sí me van a conocer. Hacen comentarios sin fundamentos porque entre Yina y yo ha habido una amistad y yo no voy a permitir que un mal comentario, que un chisme vaya a entrar a tocar con mi hogar” explicó el famoso estilista.