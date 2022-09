Yina Calderón estuvo con El Rey de las Extensiones según Barbie Colombiana

La polémica creadora de contenido conocida como La Barbie Colombiana, quien recientemente se mostró bailando al ritmo de una canción de su examiga Epa Colombia, creó otra controversia en redes sociales al contar que la Dj Yina Calderón se involucró sexualmente con El Rey de las Extensiones, quien se supone que tiene esposa e hijos.

En las historias de su cuenta de Instagram con más de 63 mil seguidores, la Barbie Colombiana hizo una dinámica de preguntas en la que le preguntaron qué opinaba de Yina Calderón. Ella respondió no sólo dando su opinión sobre la Dj, sino también contando un polémico ‘chisme’ sobre ella.

“Está loca, esa peladita está loca. Se metió en una tarima a interrumpir un cantante. Ay no, no, no, no, no. Todas andamos como locas, yo no sé. Ella quiere al uno, quiere al marido del otro, metiéndose por allá cuchicheando mamita porque me ha llegado un bochinche en primicia de que ella, cuando fue la inauguración de una peluquería por ahí X andaba metida en el carrito con el Rey de las Extensiones taque taraque taque” explicó la controversial influencer.