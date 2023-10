Carolina Acevedo reveló por qué dejó de seguir a Daniela Tapia en Instagram

La actriz Carolina Acevedo fue la gran ganadora de la más reciente temporada de MasterChef Celebrity tras presentar un exquisito menú en cuatro tiempos inspirado en sus ancestros, en sus raíces, especialmente en su abuelita Elisa, a quien le dedicó un plato especial.

Tras la final, son varias preguntas las que ha respondido la actriz. ¿En qué va a invertir el premio? ¿Cuáles son sus nuevos proyectos?, y la han indagado especialmente por las relaciones que quedaron con sus compañeros de cocina. Por tal razón, en Buen día Colombia, la actriz desmintió que hubiera bloqueado a Daniela Tapia en Instagram, como se estaba asegurando en varios medios de comunicación. En sus declaraciones, sí reveló que no la seguía, pero no la tenía bloqueada, que es diferente.

¿Por qué Carolina Acevedo no seguía a Daniela Tapia en Instagram?

Tras esa revelación, SuperLike le preguntó a Carolina Acevedo las razones por las que no seguía a su colega en esta red social. Y muy fiel a estilo, Acevedo no dudó en responder y con sinceridad reveló que le molestó uno de los comentarios hechos por Tapia durante la competencia en la cocina más famosa del mundo.

“Después de Buen día, Colombia, la sigo. Pero, la deje de seguir porque en una prueba, en una eliminación, le ayudé a Martha con su salsa. Y Daniela salió diciendo lo siguiente: ‘la está ayudando porque sabe que hay cámaras que la están viendo’. La dejé de seguir. Es una bobada. Lo que pasó, pasó”, fue la respuesta de Carolina.

La actriz además dijo que le quedaron muchos recuerdos bonitos de lo que se vivió durante los meses que estuvieron en MasterChef Celebrity y ya olvidó esos detalles no tan agradables. “Ya nos perdonamos”, agregó.

Comparan a Carolina Acevedo con Carla Giraldo, y así reaccionó la ganadora de MasterChef 2023

Acevedo además respondió a quienes la han comparado con Carla Giraldo, quien participó en otra temporada de MasterChef Celebrity y al final ganó, aunque no todos la amaron por su personalidad y forma de jugar. Algo que quizá también pasó con Acevedo, su triunfo no fue celebrado por todos. Aunque es entendible, los cuatro finalistas tenían personas que los apoyaban y otros que no.

Al preguntarle por las comparaciones que han hecho entre ella y Carla Giraldo, Carolina Acevedo no dudó en elogiar a su colega y expresó el gran cariño y admiración que sentía por ella. Asimismo, dejó claro que no le afectan esos comentarios.

“A Carla la adoro. Yo conozco a Carla desde que estaba en De pies a cabeza y su mamá la llevaba muy chiquita. Yo le celebré a Carla sus 15 años. Carla es una mujer de admirar, dice las cosas sin filtros. Y a mí me comparan con Carla y yo decía de pronto las dos fuimos niñas actrices, que tenemos esa seguridad que no todos tienen. Me comparan con ella y no tengo ningún problema porque la adoro, la respeto, la admiro. Me parece una mujer maravillosa”, dijo.

