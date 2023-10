Carolina Acevedo desmiente que haya bloqueado a Daniela Tapia en Instagram

La temporada del 2023 de la cocina más importante del mundo, MasterChef Celebrity, fue un poco controversial por los roces que tuvo la actriz Carolina Acevedo, quien se convirtió en la ganadora, con algunas otras celebridades como Martha Isabel Bolaños, El Negrito, Zulma y Daniela Tapia.

De ese grupo de personas que no lograron entenderse tan bien con la artista actoral, la única que llegó a la final fue la cubana Daniela Tapia y en los últimos capítulos demostró tener la intención de mejorar su relación con Carolina.

No obstante, algo que volvió a avivar este conflicto fue una confesión de Daniela en sus redes cuando se transmitió el capítulo de la final, pues quiso etiquetar a Carolina en sus historias para felicitarla y se dio cuenta de que no podía, por lo que los internautas empezaron a especular que Acevedo la había bloqueado o restringido.

Daniela Tapia se dio cuenta de que algo sucedía con la cuenta de Carolina Acevedo

Sin embargo, Daniela revisó el perfil de la colombiana y se dio cuenta de que, en realidad, no estaba bloqueada. En el programa Buen Día Colombia de la mañana de este martes 10 de octubre, las actrices aclararon.

Lo primero que dijo Carolina, y que corroboró Daniela, es que no la tiene bloqueada y lo que sucede es que Acevedo no permite, por todo el hate que recibe en las redes, que la etiqueten en nada. Sin embargo, quienes sí pueden etiquetarla son los perfiles que ella sigue y allí aparecieron las llaves: Carolina no sigue a Daniela.

Daniela revela que nunca tuvo un problema directo con Carolina en MasterChef Celebrity

Las actrices también hablaron de su relación y Daniela explicó que ella nunca tuvo un problema directo con Carolina, pero que la distancia se dio porque Tapia sí es muy cercana a Martha Isabel Bolaños, actriz con la que Acevedo sí tuvo encontrones; por lo que los grupos en MasterChef se dividieron y se diferenciaban muy bien.

