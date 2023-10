El chef que le ayudó a Carolina Acevedo con el menú de la final de MasterChef

En entrevista con Carlos Marín, la ganadora de la temporada del 2023 de la cocina más importante del mundo, MasterChef Celebrity, Carolina Acevedo; reveló algunos detalles de lo que fue su paso por este reality que le enseñó mucho, pero que también ha generado bastante polémica en las redes sociales.

Uno de los temas que surgió en la entrevista fue justamente el menú con el que ganó en este importante programa y que impresionó a los chefs.

Acevedo explicó que ella no planeó perfectamente las preparaciones que presentó ese día, pues no las había hecho nunca en su vida, pero que sí anotó y recibió todos los consejos del chef que le ayudó a montarlas: Harry Sasson.

¿Quién es Harry Sasson, el chef que le ayudó a Carolina Acevedo en la final?

Harry Sasson, hijo de Diana Tchira Manopla, oriunda de Barranquilla, y Nessim Sasson, posiblemente es el chef más renombrado de Colombia. Nacido en 1969, en la actualidad es propietario de varios restaurantes, incluyendo el afamado Harry Sasson, que se ubica en el puesto 23 de la lista de los 50 Mejores Restaurantes de América Latina.

Además de su éxito en la gastronomía, Harry Sasson ha escrito libros que comparten sus recetas más destacadas y también es colaborador en varios periódicos y revistas de Colombia. Uno de sus proyectos más recientes está relacionado con los cultivos autóctonos, conocidos como ‘cultivos de paz’.

Carolina Acevedo recalca la legitimidad de su premio de MasterChef Celebrity 2023

Carolina también expresó que ella hizo lo que pudo con su talento, los consejos del chef y todo lo que había aprendido en MasterChef para ganárselo, recalcando que ella no compró el premio, que no hizo trampa y que no hubo favoritismo como tanto le repiten en sus redes, pues considera que es una mujer que odia la trampa.

Expresó que, así como ganó ella, pudo haberlo logrado otro finalista, pero que no sucedió y que no deberían odiarla por eso.

¡SuperLike ya está en WhatsApp Channels! Unirte a esta comunidad digital es muy fácil, sólo da clic aquí.