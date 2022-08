“Ni Karol G”: Daiky Gamboa recibió lujoso regalo de Dani Duke y La Liendra

En redes sociales el influenciador Daiky Gamboa se ha dado a conocer por su contenido original y por la forma en la que cuenta sus vivencias en redes sociales. Pero, además por esa relación que tiene con varias figuras destacadas como varios influenciadores y también con la reconocida cantante urbana paisa, Karol G.

En redes sociales se ha podido ver que ambos tienen una relación muy hermosa y que él ha estado con Karol G en momentos muy importantes de su vida, no solo profesionales donde él ha estado ayudando y trabajando, sino también en momentos personales de viajes, fiestas y otras situaciones donde a ambos se les ha visto muy felices con la compañía del otro.

Pero lo cierto es también que Daiky Gamboa se ha caracterizado por hablar de su realidad personal sin filtros, y en más de una ocasión ha dicho en los lugares que le ha tocado vivir, con los amigos con los que ha compartido casa, y sobre todo esas cosas que ahora vive y que le parecen un sueño porque lo ha logrado solo con trabajo.

Y entre esas cosas destacan las que ha vivido con Karol G, pero también con otros amigos del medio como Dani Duke, quien es considerada para él como una de sus mejores amigas y ahora que ella tiene una relación con el influenciador La Liendra también se han visto muy unidos, pero con polémicas en medio.

El caso más reciente es cuando Daiky Gamboa accidentó la camioneta de La Liendra y todo generó un conflicto, pero tiempo después se mostraron como amigos y aseguraron que todo se había hablado.

Un gesto de amor

Es por eso que el más reciente video que se viralizó en redes sociales de ellos tres ha generado ciento de comentarios en contra y a favor de Karol G. Y es que Daiky Gamboa, al parecer recibió de sus amigos, La Liendra y Dani Duke un lujoso carro y todo fue sorpresa, pues se puede ver cómo él no esperaba este detalle y se cree, pro las imágenes que habrían sido ellos, pues lo acompañaron y además son quienes le dan la llave.

Los comentarios no se hicieron esperar en pocos minutos porque muchos dijeron que “se lo merece, es una gran persona”, “todos merecemos amigos así”, “es un gran detalle, se lo merece”, pero también hubo quienes dijeron que esto lo habían hecho para limpiar todas las cosas negativas que en su momento dejó el choque de la camioneta de La Liendra.

Pero fue el nombre de Karol G el que más resaltó. “Ni Karol G le entregó tanto”, “y Karol G no le dio nada”, “Karol G no le ha dado un regalo así”, ante esto también hubo quienes respondieran que no era responsabilidad de la cantante darles carros a sus amigos, además que muchos destacaron los viajes y otros momentos que han vivido y que Daiky Gamboa siempre ha demostrado no se apegado a lo material y que él nunca se ha quejado de su amistad con Karol G.

