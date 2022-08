Dani Duke revela qué es lo que más le gusta de La Liendra

Una de las parejas que más da de qué hablar en las redes sociales es la conformada por los influenciadores de Dani Duke y La Liendra, que en sus redes sociales suelen mostrar algunas cosas de su relación amorosa, sin embargo, los millones de seguidores que ambos tienen en las redes sociales, suelen aprovechar cualquier oportunidad para saber más detalles sobre ellos.

Es por eso que algunos de los internautas aprovecharon que la influenciadora activó la herramienta de preguntas en su cuenta oficial de Instagram para cuestionarla sobre distintos temas, uno de ellos sobre su relación amorosa, pues uno de los internautas le preguntó a los dos ¿qué es lo que a cada uno le gusta de su pareja?

Así que Dani Duke decidió responder, pero lo hizo junto a La Liendra, pidiéndole que diga lo que más le gusta de su físico y también de su forma de ser, prometiendo que ella también respondería de la misma manera.

Y por supuesto, La Liendra aceptó, revelando que lo que físicamente más le gusta de ella es su cara, la cual calificó de hermosa y que lo que más le gusta de ella, hablando de su forma de ser, es su personalidad y su disciplina.

“Física me encanta en sí toda tu carita hermosa (…) Yo creo que lo que más me gusta de mi novia, es la personalidad, sí, lo disciplinada, la personalidad tan (marcada)”, contestó Mauricio Gómez, nombre verdadero de La Liendra.

Luego fue el turno de Dani Duke quien confesó que la parte física que más le gusta de su novio, son los ojos y explicó que ellos cambian en diferentes situaciones.

“A mí lo que más me gusta físicamente de mi novio, es, hay dos cosas que me encantan, pero me voy a ir por los ojos, tus ojos son muy lindos y aparte cuando está riéndose maldadosamente de alguien, cambia los ojos, cuando está bravo, cambia, o sea cómo que tus ojos hablan mucho por ti”, respondió la socialité.