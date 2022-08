La Liendra presumió el atractivo twerking que le realizó Dani Duke

El influenciador ‘la Liendra’ presumió a sus millones de fanáticos un atractivo twerking que le realizó su novia, la maquilladora Dani Duke.

A través de su cuenta de Instagram, donde suma más de seis millones de seguidores, el joven compartió un video en el que mostró los movimientos de cadera de la creadora de contenido.

Desde la habitación de la casa de la paisa, los dos se mostraron disfrutando de un fin de semana de descanso y romanticismo.

Los dos se dejaron ver usando poca ropa, muy cómoda, con la que presumieron sus atributos a sus admiradores.

En la grabación decidieron hacerlo al ritmo de un popular audio en redes sociales, con el que la joven enmarca sus movimientos.

Primero el joven graba las caderas de la joven haciendo sus cautivadores pasos, para después mostrarla de frente grabando su reflejo en un enorme espejo que tiene enfrente, revelando cómo decidió bailarle.

“Ahora quien la apaga”, escribió el influenciador en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, logró miles de “me gusta” y cientos de comentarios donde los llenaron de opiniones dividas.

La Liendra y Dani Duke dividieron opiniones

Algunos elogiaron los movimientos de cadera de la joven, mientras otros no tardaron en criticarlos.

“Se mueve muy chistoso", "se electrocutó", "¿cómo desveo esto?", "Pensé que era la Liendra", "mucha turbulencia para ese avioncito", "Qué gracioso", "Que viva el amor bonito, y a la gente metida y mala vibra, vivan y dejen vivir", “jajajaja parece que la estuviera cogiendo la luz", "Yailin y anuel", "Cuidado la rompe", "se mueve más mi abuela", "El mejor influencer de Colombia 🇨🇴 gústele a quien le quiera gustar es la LIENDRA", "Mucho motor pa' tan poquito pique", "el que tiene dinero y fama come lo que quiere", "Jajajajaj no diré nada", "ya no saben ni qué hacer", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Cabe recordar que este video se dio, luego de que ambos causaran gran controversia por mostrarse en varias instantáneas y videos como Dios los trajo al mundo.

Por ahora, los jóvenes siguen cautivando a sus fieles fanáticos con su diverso contenido para redes sociales, además de seguirles compartiendo parte de lo que viven en su relación.

Asimismo, siguen trabajando en sus respectivos emprendimientos, con los que han tenido gran acogida.

