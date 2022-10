Pipe Bueno opinó sobre la barriguita de Luisa Fernanda W

Se acerca una de las fechas más esperadas para millones de internautas y para la familia Cataño Giraldo, conformada por la bella empresaria Luisa Fernanda W y el cantante de música popular Pipe Bueno, quienes están a vísperas de conocer a su segundo bebé: Domenic, que tiene expectantes a una importante suma de personas.

Es por ello, que aunque con la fe puesta en Dios, la propia Luisa también está a la expectativa por conocer cómo será este nuevo proceso, que al parecer, ya inició su conteo regresivo y comienza a mostrar los primeros cambios importantes previo a su nacimiento. Entre ellos, la hinchazón de su rostro y el ahogo normal, por lo grande que se está haciendo su pequeño en su pancita.

"Bueno imagínense que como ya estoy en las últimas del embarazo me siento así súper llenita, el único que no que yo no estoy llenita que para nada, es Pipe, ¿amor, tú por qué me dices mentiras?", preguntó la antioqueña entre risas.