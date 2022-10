Luisa W juzgó su "gordura" y seguidora le dio contundente mensaje

La empresaria y creadora de contenido Luisa Fernanda W está en sus últimos días embarazo y con ello, parece estar atravesando los cambios hormonales y físicos más abruptos de su proceso de gestación, entre ellos, su máxima subida de peso, normal por las semanas de embarazo.

Es por ello, que aunque siendo muy positiva en casi que todos los momentos de su vida, Luisa ha manifestado que debido a sus cambios emocionales, se ha dado particularmente duro en cuanto a su aspecto físico y energía. Fue por ello, que quiso interactuar de manera muy diferente, pidiéndole a sus seguidoras empoderadas, que le compartieran un mensaje o postura frente al tema.

Pasa que uno se da súper duro y más, cuando uno está embarazo, ¿qué consejo dan esas mujeres que no se dan duro así mimas, que viven y se disfrutan tal y cual vivien sus etapas? yo me amo en todas mis etapas pero a veces si me tiro muy duro