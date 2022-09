Luisa W sorprendió con declaraciones: "no creo en la fidelidad de nadie"

La creadora de contenido y empresaria Luisa Fernanda W habilitó en las últimas horas la famosa dinámica de preguntas donde se sinceró sobre diversos temas de su vida personal, de sus planes a futuro, de su maternidad y hasta de las decisiones que tomará con el segundo hijo que viene en camino: Domenic.

Sin embargo, dentro de las preguntas, hubo una que llamó particularmente la atención y fue donde le pidieron un consejo en una situación bastante compleja, donde una seguidora le reveló que su esposo le había sido infiel con su propia hermana y que ella no sabía qué hacer. Ante esto, Luisa dejó desconcertados a muchos con su respuesta.

"No me jodás, pues ahí lo que más duele es la hermana porque pues el marido pfff. Miren, yo sinceramente no creo en la fidelidad de nadie, pero, en la familia, aunque bueno a uno la familia también lo engaña pero es que la hermana, noooo, sinceramente yo creo que le pediría mucho a Dios, que me diera mucha sabiduría para saber cómo manejar esa situación y Dios a uno le muestra el camino pero de verdad", expresó la antioqueña.