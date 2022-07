Pipe Bueno se mostró muy nostálgico tras hablar de su amistad con Darío Gómez

El cantante Pipe Bueno, que grabó el Remix de su canción “Guaro” junto al artista Darío Gómez, que falleció en la noche de este martes 26 de julio tras haber sufrido un colapso súbito en su hogar, según se informó en un comunicado, se mostró muy nostálgico al pronunciarse sobre esta dolorosa noticia.

En entrevista con el programa de nuestras mañanas, “Buen Día Colombia”, habló de cómo tomó la partida del artista y contó cómo fue su relación y lo que ‘El Rey del Despecho” era para él.

“Muy triste con esta noticia, creo que a todos nos toma definitivamente por sorpresa. Yo hace rato no sentir un dolor de este sentido. Ayer me pidieron muchas entrevistas y videos y no pude grabar ninguno porque simplemente no me daba la voz porque me ponía a llorar, es una pérdida hermano que es muy compleja”, señaló.