Darío Gómez, ¿quiénes fueron sus esposas y cuántos hijos tuvo?

El cantante Darío Gómez dejó un dolor y un vacío enorme en millones de sus fanáticos luego de su lamentable fallecimiento en la noche de este martes 26 de julio luego de haber sufrido un colapso súbito en su hogar, según se confirmó en un comunicado.

El artista estuvo casado en dos ocasiones y de cuyas relaciones surgieron seis hijos, Lady Catalina, Kelly Johana, Jorge Armando, Walter de Jesús, Wilmar Humberto y Luz Dary, esta última, quien falleció a causa de una bala perdida y quien tenía una hija, Daniela, inspiración de una de las canciones más exitosas del cantante.

A sus 18 años de edad contrajo matrimonio con Martha Nubia, su primer amor, y en cuya boda hubo un asesinato, razón por la que siempre pensaron que la tragedia estuvo presente en su unión.

En el año 1976 el cantante grabó su primer disco, pero su esposa no lo apoyaba, pues no creía que se fuera a convertir en un gran artista.

“Martha Nubia siempre me detestó en la música. Cuando empecé a grabar le dije yo: ‘Negra grabé por primera vez’, y lo puse y me dijo ella: ‘Oigan a este si se siente que es artista, eso no es para cualquiera’” , confesó en una entrevista.

Sin embargo, detalló que fue gracias a ella logró convertirse en ‘el Rey del Despecho’.

“Yo tengo que estar muy agradecido de mi primera esposa, si no hubiera sido por ella no me hubiera dedicado a cantarle al despecho. Yo no podía desaprovechar esas vivencias y ahí dije: ‘Voy a denominar este despecho’”, dijo en su momento.