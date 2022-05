Paola Jara y Jessi Uribe revelan sorprendentes fotos de su luna de miel de Dubái

Los cantantes Paola Jara y Jessi Uribe no paran de derrochar romanticismo en sus redes sociales tras su reciente boda en Medellín, donde decidieron unir sus vidas para siempre.

Te puede interesar: Paola Jara reveló video de quién se ganó el ramo en la fiesta de su boda

A través de sus respectivas cuentas de Instagram, donde suman más de cinco millones de seguidores cada uno, compartieron diferentes carruseles con fotografías de cómo viven su luna de miel.

Visitaron el techo más alto y el museo del futuro

Ambos dieron a conocer diferentes instantáneas desde Burj Khalifa, donde se mostraron mu enamorados y felices desde dicha altura.

“Desde el techo más alto del mundo”, agregó el bumangués.

Tras sus publicaciones lograron miles de “me gusta” y cientos de comentarios donde los llenaron de halagos por su sorprendente luna de miel.

“Que sea el comienzo de muchas y que ese amor tan bonito nunca se apague, habrán días buenos y otros no tanto, pero nada que el amor y el respeto mutuo no puedan superar", "disfruta al máximo junto a tu esposo, un solo amor y una misma pasión que es la música, bendiciones y muchos éxitos de la mano de Dios siempre", "una pareja hermosa, qué viva el amor", "me encantan cómo pareja, protejan su amor siempre", "que sean muy felices", "qué bonito, qué viva el amor", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Horas más tarde, compartieron otras fotografías en su visita al Museo del Futuro.

Allí revelaron algunas selfies y tomas del gigantesco acuario que hay allí, dejando ver especies como mantarrayas y diversos peces.

“No viviremos cientos de años, pero si podemos crear algo que dure cientos de años”, añadió la paisa.

Con su nueva aventura también lograron miles de corazones y comentarios donde los elogiaron por lo mucho que disfrutando de su lujoso viaje.

“Qué felicidad verlos de turistas", "qué bonitos y mucho amor", "muchas bendiciones, disfruta tu luna de miel al máximo, se lo merecen", "qué lindos", "hermoso lugar", "que bonito es compartir y tener excelentes experiencias", "disfruten lo máximo su estadía allí", "qué lindas fotografías, que Dios bendiga su matrimonio, qué viva el amor", "qué bellezaaa, gracias por compartir, disfruten mucho y bendiciones, par de hermosos", les escribieron.

Por su parte, los dos continúan mostrando diferentes detalles de lo que ha sido su viaje a Dubái dese el día uno.

Por ahora se desconoce cuántos días se quedarán allí y si quizás puedan tener otro lugar como destino.

Además, poco a poco han ido revelando algunas imágenes inéditas de lo que fue su boda, la cual se llevó a cabo el pasado 14 de mayo.