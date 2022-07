Paola Jara respondió preguntas picantes sobre su relación con Jessi Uribe

La cantante Paola Jara sorprendió a miles de sus fanáticos luego de revelar picantes detalles de su relación con el artista Jessi Uribe.

La paisa fue entrevistada por la actriz Eileen Roca para un programa internacional, donde esta le cuestionó sobre algunas de sus intimidades.

“¿Cuál es la pose con la que tiene a Jessi Uribe tan enloquecido?”, fue la pregunta que le realizó la actriz, a lo que ella respondió con humor poniéndole un nombre y llamándolo por la preparación por la que se volvió viral, ‘el pollo sudado’.

Asimismo, la cuestionó sobre cómo agarra el micrófono en la casa, pues en los escenarios se sabe que bastante bien.

“¿Cómo así? Yo me defiendo, yo el micrófono sí lo sé coger porque canto, me toca saber coger bien el micrófono. Amor auxilio, pero esas cosas te las tienes que preguntar a él” , señaló entre risas.

También le preguntó si para ella es más importante que lo muevan bien o que se vea bien, destacando que la primera opción sin duda alguna.

Fue interrogada sobre qué fue lo que hizo el bumangués para enamorarla.

“Él no me gustaba, para nada, nunca lo vi con ojos de nada. Nosotros cuando grabamos ‘Como Si Nada’ normal, un compañero, me caí bien, pero de ahí nada más. Esa cercanía de irlo conociendo me permitió conocer más su corazón, cómo era, cómo persona, aparte de lo talentoso que es, pero más de tres meses juntos, compartiendo, haciendo promoción, entonces te da la oportunidad de conocer a la persona más allá de su talento.

Él fue tan insistente, hablamos tanto y llegó un momento en que cualquier día me levanté y lo vi, me saludó y me dieron nervios cuando lo vi y en ese momento yo dije ‘¿qué pasó?’ y me preocupé muchísimo porque para que a mí me pasara eso era muy difícil”, contó.