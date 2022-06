Paola Jara se enoja con Jessi Uribe por broma en vivo

Los cantantes Paola Jara y Jessi Uribe se encontraban realizando una transmisión en vivo en Instagram donde se encontraban despejando algunas dudas de sus seguidores.

Jessi le hace pequeña broma a Paola Jara y así reaccionó ella

En medio de la conversación, la artista paisa se encontraba hablando de su pelo, su cuidado, color y más, pero fue interrumpida por el bumangués quien con sus labios y en la espalda de Paola decidió hacer sonidos como si ella tuviera gases.

Esto le molesto y no pudo ocultar el enojo palmoteándolo y regañándolo.

“Amor sea serio”, le dijo, a lo que el cantante le contestó entre risas: “ay, fastidiosa”.

Ella señaló que era él el fastidioso, pero luego de pocos segundos él volvió a hacer lo mismo.

“Al niño que le da por jugar a estas horas, tan lindo, cansono”, expresó Paola, mientras él la abrazaba.

“Ay amor deja, es que pareces un robot ahí”, aseguró Jessi Uribe, quien le quiso poner un poco más de dinamismo a la transmisión.

“No, qué robot y tú jodiendo”, le contestó Paola y él le volvió a responder tildándola de “cansona”.

El video lo logró capturar uno de sus fieles fanáticos y fue titulado como: “Dime que no te aguantas ni una sin decirme que no te aguantas ni una”.

La grabación fue reposteada por el cantante Jessi Uribe, que lo tomó con mucho humor.

“No se aguanta una”, confesó en la descripción de la publicación, en la que logró miles de “me gusta” y cientos de comentarios donde los llenaron de elogios y emojis de risas por lo mucho que los hicieron reír.

“Sea serio pues", "tan hermosos", "Dios los bendiga siempre y que su amor dure mucho", "hermosos, muchas felicidades polita déjese querer que eso no duele y todo es cariño feliz dia muchos Saludos y Bendiciones", "Jajaja pobre paola y también coffe son víctimas de Jessi Uribe jajajaja", "los quiero, son la mejor pareja, tan lindos", "Jajajja y así te lo tienes q aguantar imprudente pero amoroso jajjajaja", "qué bellos", "está de broma", "jajjaj bellos", "A buena hora le dio por joder", "me daría igualmente rabia con risa", "no lo regañes lo más lindo de un hombre es que sea alegre", "buena Pao con esa palmada, qué risa", "son los mejores", "me encantas Pao, eres a todo dar aunque te molestes", "AJAJAJAJA Paola brava da ternura", "qué hermosos se ven", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

