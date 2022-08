Ya no luce como Karol G, Rosalía presumió su nuevo look con atractivo baile

La cantante Rosalía fue tendencia hace pocos días luego de que se mostrara luciendo su pelo de color rojo, muy similar a como lo presumió la artista colombiana Karol G.

Cabe señalar que, hace pocos días la intérprete de “Tusa” confesó que decidió cambiarse de look como parte de su proceso para dejar una etapa atrás en su vida y dar comienzo a otra.

Tras presumir su nueva imagen, causó revuelo entre sus millones de fanáticos que amaron su nuevo tono de pelo.

Sin embargo, al tiempo, la artista española también se mostró luciendo su pelo color rojo, provocando que muchos destacaran que se había copiado de la paisa, aunque también destacaron lo mucho que le lucía este color.

Rosalía cambió de look tras masivas comparaciones con Karol G

Pese al revuelo y la controversia que esto provocó, la compositora de “Motomami” se mostró nuevamente en redes sociales, dejándose ver con su pelo de tono oscuro, como tenía acostumbrados a sus fanáticos.

Por varias de sus cuentas oficiales, donde suma millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró luciendo una pequeña y ajustada pijama de color pastel, con la que dejó al descubierto sus envidiables curvas.

Realizando una coreografía, aparentemente desde una cocina, al ritmo de su más reciente sencillo musical titulado “Despechá”, puso a suspirar a miles de sus admiradores.

“Cosa bellaaa amore", "No te cansas de ser LA REINA DE ESPAÑA", "reinota", "Merengueame mama", "Como se nota que te está yendo bien, no todo el mundo tiene una sandia", "Que guapaaaa rosiiii", "Yo voy a estar mood despecha si no lanzas la rutina pa tener ese cuerpazo", "Dura", "Ay santo", "Yo voy a estar mood despecha si no lanzas la rutina pa tener ese cuerpazo", "enseñalo", "Vayan practicando yiaaa", "te amo", "coqueta", "LA MEJOR DE TODAS", "Esta duro eso", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Otros no tardaron en destacar su cambio de look, detallando que tal vez se trató de una peluca o que debido al cambio de ‘la Bichota’, prefirió cubrir su pelo de color negro para seguir evitando las comparaciones.

Por ahora, la cantante se encuentra en medio de su gira, con la que muy pronto llegará a Colombia a deleitar a sus seguidores con su música y su show.

