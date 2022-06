Rosalía y Rauw Alejandro se mostraron muy románticos en su viaje a Santorini

Los cantantes Rosalía y Rauw Alejandro han derrochado romanticismo en redes sociales luego de mostrarse juntos disfrutando de unos merecidos días de vacaciones.

A través de sus respectivas cuentas de Instagram, donde suman millones de seguidores, compartieron imágenes de cómo han disfrutando de su paso por Santorini.

Rauw Alejandro y Rosalía derrochan amor

El primero en hacerlo fue el artista puertorriqueño, quien compartió un carrusel con varias fotografías junto a la española desde un yate, disfrutando de un paseo en el mar.

“Perdidos por ahí…”, escribió en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, logró más de un millón de “me gusta” y miles de comentarios donde los llenaron de halagos por su romance.

“Mi pareja favorita", "otro día sin ser Rosalía", "son tan lindos, yo quisiera estar en medio ajjaja", "me encantan", "adóptenme", "perfectos", "ay Dios mío, me derretí", "qué chulos", "enamorada", "literalementer perfectos", "lindos", "Dios mío mi pareja favorita", "ay no qué hermosos", "mi chico guapo", "vivan los novios", "los más lindos", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Por su parte, horas más tarde, la intérprete de “La Fama” reveló otro carrusel con el cantante divulgando dónde estaban agregando que se encontraban recorriendo Santorini.

Además, para comprobarlo, compartió varias imágenes del lugar.

También mostró el helado que decidieron comerse con algunas gomas de dulce.

Según mostró, optaron por dar un paseo en motocicleta.

Allí confesó que solo se trataba de algunos días de descanso, pues volverá a seguir trabajando y deleitar a sus fanáticos con su música.

“Una motomami se toma 3 días y luego vuelve ejejjjjej”, agregó la cantante.

De inmediato también logró más del millón de corazones y múltiples mensajes donde los llenaron de mensajes de cariño.

“Rosalía tutorial de cómo ser tan bella", "divina mi amor", "hermosa", "un descansito", "qué preciosa", "linda", "reyna", "te lo mereces todo motomami", "guapos", "la relación más hermosa", "un sueño", "qué envidibales vacaciones", "mi pareja favorita sin duda", "bonitos", "vuelve con fuerzas", "tómate el tiempo que haga falta mami y luego vuelve en moto", "tan lindos que se ven", les comentaron.

Por ahora, los dos no solo demuestran que su relación está en un gran momento, sino que están listos para seguir enamorando a sus fanáticos con su música.

Además de seguir en la promoción de sus más recientes lanzamientos, “Delirio de Grandeza” de Rosalía y “Museo” de Rauw Alejandro.

