Nicolás Arrieta habló sobre la supuesta estafa del método Cossio

El creador de contenido Nicolás Arrieta aprovechó sus más recientes clips para hacer una denuncia pública sobre las supuesta estafas de Cintia y Yeferson Cossio con sus métodos de enseñanza. Esto, luego que varios seguidores le escribieran sobre las falencias del curso y engaños que supuestamente hubo dentro de él.

Vengo a hablar del método Cossio, es un método para hacerte famoso en redes sociales presuntamente, yo ya no quiero hacer más estos videos les juro que no y esta gente no se cansa de estafar, pues yo tampoco me voy a cansar de hacer estos videos.

Tras esto, empezó a mostrar los pantallazos de los múltiples mensajes que le han llegado sobre estos métodos, especialmente el de Yeferson, donde los supuestos usuarios estafados se quejaban porque el curso se basó en ver videos de YouTube sobre videos que nisiquiera eran los suyos. Otros se quejan porque llegaron incluso a endeudarse para hacer este curso y tener la esperanza de aprender algo.

Cossio también prometió que iba a elegir unos ganadores para una fiesta hace meses, donde invitaría a personas del mismo curso pero nunca lo dio, osea nadie se ganó la fuiesta jamás...por eso hay una cantidad de videos en TikTok donde la gente se queja, ya no les da ni pena, deberían sacar mejor un curso de como tumbar a la gente, ese si se lo comrpo, aunque después me tumba.

Nicolás Arrieta aclara por qué sigue denunciando cosas de Yeferson Cossio

Tras esto, varios internautas empezaron a ponerse a favor de Nicolás y a expresar su descontento con el método de los hermanos Cossio, pero otros, también salieron en defensa de los antioqueños, asegurando que Nicolás solo buscaba hacer ruido pegándose de su nombre y hasta asegurando que parecía enamorado de Yeferson. Desde luego, Nicolás, tampoco se quedó callado.

Yo no sé si es que esta gente no sabe leer o qué, yo no soy, a mí me envían las denuncias, yo estoy publicando los chats de la gente que dice "hola, por favor no me entregaron el curso, no me dieron el premio, no premiaron a nadie, este curso fue una estafa presuntamente".

Culminó diciendo que si estas personas dejaran de hacer sus presuntas estafas, él no tendría necesidad de salir a darle visibilidad a estas denuncias, pero como no es así, el seguirá haciendo de puente para que más personas no caigan en estos supuestos engaños y para ver si estos creadores de contenido deja de sentir vergüenza.

