Las atrevidas compras de Yeferson Cossio para la intimidad

Es habitual que el nombre de Yeferson Cossio esté en tendencia en las plataformas digitales, donde se ha destacado por su enorme comunidad de seguidores (más de 9,4 millones de seguidores) que a diario están al pendiente de lo que hace y publica.

Recordemos que sus contenidos habituales están marcados por las bromas y retos exremos con sus familiares y amigos más cercanos, por contenidos de su trabajado cuerpo y por las solidarias obras sociales que constantemente tiene con perritos, fundacionesde animales y personas vulnerables. Aunque vale destacar que desde que prometió mantener su vida personal en completa reserva, tampoco ha hecho muy públicos estos aportes voluntarios.

Recordemos que en los últimos días, el influencer viajó junto a su hermana, Cintia Cossio, junto a su cuñado Jhoan López y sus mejores amigos Anderson y Ziongh a Bélgica, a vivir uno de los festivales más importantes de la música en el mundo: Tomorrowland. En el marco de su viaje, el cual no termina, sigue mostrando las aventuras, retos y parches que hacen diariamente.

Como muestra de ello está su más reciente ráfaga de historias, donde contó que había hecho algunas compras de "niños grandes" tras su visita al museo del sexo. Fiel a su estilo, mostró a detalle sus atrevidas adquisiciones.

Bueno esto fue lo que compré, yo teniendo relaciones me gusta, me pongo un poquito brusco, cierto, entonces compre esto: unas esposas, latigos, hongos, cuello, etc.