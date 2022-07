Nicolás Arrieta reaccionó al polémico caso de Carlos Feria

Luego de que el influenciador Carlos Feria volviera a estar en el ojo del huracán tras la denuncia que realizó una internauta, identificada como Vanessa Tejada, en su contra por presunto maltrato infantil de su parte hacia su hija, al recopilar varios clips en los que el creador de contenido y su pareja sometían a su pequeña hija a fuertes retos en los que vulnerarían sus derechos e integridad física, Nicolás Arrieta decidió salir una vez más en redes sociales para hablar nuevamente sobre este caso.

Y es que Arrieta ya había hecho público este caso, pero al ser un influenciador con una reputación poco agradable para muchos internautas, su opinión pasó desapercibida. Sin embargo, el joven aprovechó que la denuncia de esta mujer había logrado escalar hasta llegar a ojos del ICBF decidió reaccionar una vez más.

A través de su cuenta oficial de YouTube, en donde acumula más de dos millones de suscriptores, el creador de contenido publicó un nuevo video de poco más de catorce minutos para hablar una vez más sobre este polémico caso que hoy es todo un incierto.

“Yo publiqué este caso en marzo, y dije que esto es patético, esto es triste, esto no debería pasarle a un niño, porque un niño no entiende el concepto de una broma. Especialmente un niño de la edad del hijo de ellos dos, lo dije como alrededor de marzo. No, a la gente, una gente me insultó, me dijo que no fuera sapo, que no era mi hijo”, explicó el creador de contenido.