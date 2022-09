“Yo lo he vivido”, Natalia París habla sobre trastorno de sueño de Yina Calderón

La modelo Natalia París sorprendió a sus seguidores al referirse a unas declaraciones de la empresaria Yina Calderón sobre las sensaciones que está viviendo en las noches y sus problemas para dormir. Asimismo, Natalia a través de Instagram se ofreció para ayudar a la influenciadora.

Recordemos que recientemente, Yina Calderón les contó a sus fans en las redes sociales que en las noches siente que “se le sube el muerto” y la manosea. La joven influenciadora dice que esto ya le había pasado, pero que la situación ha empeorado en el último y que ya no sabe qué hacer.

“Eso se conoce como la parálisis del sueño, pero mi caso ya es muy extraño, porque yo siente que se me sube y me comienza a manosear y trata como de meterme como la parte íntima en la cola, horrible, no sé qué hacer, no sé a qué se deberá”, relató Yina Calderón en el video que posteó en Instagram.