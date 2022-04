El mensaje de Naldy a Aida Victoria por su cumpleaños

Este jueves 21 de abril, Aida Victoria Merlano, la influencer colombiana; celebró por lo alto su cumpleaños con sus amigos más queridos en una fiesta que muchas celebridades se gozaron.

Los mensajes y regalos de cumpleaños no dejaron de presentarse en las redes sociales.

Ahora, el turno es para uno de sus exnovios, el cantante urbano Naldy, de quien se tuvo rumores de que había vuelto con la creadora de contenido hasta que ella misma desmintió esa teoría.

Pues bien, es ahora Naldy quien confirma que lo único que tiene con Aida es una linda amistad, pues decidió felicitarla en su cumpleaños diciendo que agradece que el amor de los dos se haya transformado y que ahora sean grandes amigos.

En su cuenta de Instagram, el artista subió a sus historias una foto con la colombiana y con las palabras que quería dedicarle en este día tan especial.

La cumpleañera decidió repostear la historia reconfirmando que la amistad con el músico es una realidad que ella también agradece.

“El amor va más allá de ser o no pareja. Te quiero Nald”.

Los usuarios de Instagram estuvieron de acuerdo con las palabras de los famosos, pues consideran que es muy maduro poder tener una amistad con alguien con quien se tuvo una relación romántica.

“Es real y es así! ¡Pero ustedes no están preparados para esta conversación!” escribió un internauta.

“Qué bueno que ahora sean tan relajados, lo que pasa es que no alcanzan ni a enamorarse, solo se gustan y duran tan poco tiempo que no queda dolor ni tusa, 2, 3, 5 meses si mucho y ya, entonces digo yo predomina la amistad inicial. Chévere por ellos no se cargan de malas vibras” comentó otro usuario de la red social.