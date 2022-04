Jonatan Clay se enteró muy tarde que estaba invitado a fiesta de Aida.

El creador de contenido Jonatan Clay divirtió a sus seguidores luego de revelar que por despistado pasó por alto la invitación de la influenciadora Aida Victoria Merlano a su fiesta de cumpleaños, la cual se llevó el pasado jueves en la ciudad de Medellín.

Y es que al evento estaban invitadas grandes personalidades del mundo del entretenimiento digital como Yina Calderón y Lina Tejeiro. Sin embargo, el joven manifestó que había asociado que Aida Merlano no lo hubiera invitado con que no eran amigos muy cercanos.

Recordemos que la creadora de contenido había anunciado hace una semana por medio de sus redes sociales que iba a realizar una gran fiesta de cumpleaños y que botaría la casa por la ventana. De hecho, le hizo saber a sus invitados que si no estaban dispuestos a tomar hasta la ultima gota de licor, era mejor que no asistieran.

“No es porque se mi fiesta, pero vamos a tirar la casa por la ventana. Eso va a estar bueno, en su punto. El que no esté dispuesto a volverse mier** que allá no se aparezca. Si usted está tomando antibióticos, suspenda. Usted verá con qué se emborracha; guaro, tequila, whisky, pero eso sí, hasta el último trago se bebe”.

El creador de contenido se enteró luego de que comentara una historia de Instagram de la creadora de contenido, pues fue en ese momento en que Aida le preguntó que si ya se encontraba en Medellín para asistir al evento. Esto dejó desconcertado a Jonatan, quien le manifestó que estaba en Bogotá.

“Estoy acá, listo para dormir y me acabo de enterar de lo siguiente: me acabo de enterar que estaba invitado a la fiesta de Aida Merlano. Ella misma me había invitado aquí por Instagram y no me había dado cuenta. ¿Por qué? Porque le respondí una historia y la invitación quedó por allá arriba”.