La trampa de Mateo Carvajal para ganarle un partido a La Liendra

Si por algo se caracteriza el creador de contenido y deportista antioqueño Mateo Carvajal es por sus constantes bromas, retos extremos y competencias deportivas de manera profesional y desde luego entre amigos, a quien la mayoría de veces les gana, con una que otra práctica maliciosa.

Como muestra de ello está la más reciente acción que emprendió contra los también creadores de contenido Mauricio Gómez ('La Liendra') y 'El Prospero' a quienes invitó a jugar un partido en su vivienda, pero para ponerlos en desventaja les dio una gomas laxantes, que según sus palabras, los pondrían a ver doble.

"Señores me vine a jugar un partidito con La Liendra y el Prospero, lo que ellos no saben es que les voy a dar unas gomillas un poquito fuertes, que esa berraca pelota no la van a ver...yo me voy a comer la mía, pero yo la boto para no dar visaje en un descuido y los voy a dejar así todos atrapados a ver cómo les va", relató entre risas.