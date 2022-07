Mateo Carvajal y su novia realizaron atrevida dinámica

El deportista profesional Mateo Carvajal y su novia Stephanie Ruíz se han ido ganando el corazón de los internautas por la química que demuestran por medio de las redes sociales. Y es que la pareja suele realizar diferentes retos que demuestran lo mucho que se aman a pesar de sus diferencias.

En esta ocasión, a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de cuatro millones de seguidores, la pareja quiso realizar una dinámica muy diferente a la que los internautas están acostumbrados a ver.

Según explicó Mateo Carvajal, la idea de esta dinámica era decir varias verdades que él conociera de Stephanie y viceversa, con la única regla de que no podían enojarse, sin importar qué revelara el otro.

“Vamos a hacer una actividad, la única condición es que no podemos pelear. Vamos a decirnos verdades”, manifiesta Carvajal, mientras que Stephanie hace un gesto de desacuerdo. Al ver su actitud, el influenciador asegura, en broma, que ya no realizarán ninguna dinámica. Sin embargo, no es así y esta sigue en pie.

MATEO Y STEPHANIE SE SACAN LOS TRAPITOS AL SOL

El primero en iniciar con esta atrevida actividad fue el deportista quien no dudó en manifestar que Stephanie tenía el reconocimiento que hoy día tiene en redes sociales gracias a que él es su pareja sentimental.

Ante esto, la hermosa mujer manifiesta que quien quería “chicanear” su relación en redes sociales era él, por lo que si ella ha ganado seguidores no es porque ella se haya aprovechado, sino porque él mismo hizo público su romance.

“Le recuerdo que usted quería chicanear conmigo. Algo le tenía que valer. ¿Listo? Antes no me ha dado nada”, expresó Ruíz.

Luego de esto, Mateo volvió a referirse a la polémica que siempre ha rodeado su relación. Y es que el joven ha manifestado abiertamente en diversas ocasiones que lo que más le interesa de su novia es su dinero. Respuesta que parece no molestar a Stephanie, pues esta le da la razón al decirle que “sí, porque lindo, pero bruto, le toca”.

Otra de las verdades que Stephanie revela sobre Mateo Carvajal es que el deportista actualmente se encuentra con un dolor en la muela, pero que además de esto, el hecho de que tenga un diente mal hace que su boca no sea la más agradable.

“Es verdad que tiene una muela coca en estos momentos y no lo deja dormir”, manifiesta la mujer, a lo que él responde que tiene un “hiju** dolor de muela, maric*, que gono**”, a lo que Ruiz complementa diciendo: “Dolor y olor”, insinuando que tiene mal aliento.

