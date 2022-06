Mateo Carvajal sacó su lado creativo al ‘componer’ canción para su novia

El creador de contenido Mateo Carvajal reapareció en sus redes sociales para revelarle a sus seguidores que tenía otro talento oculto y que era momento de sacarlo a la luz, pues resulta que el deportista supuestamente compuso una canción para su actual pareja sentimental Stephanie Ruíz, con quien ya lleva varias semanas juntos.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de cuatro millones de seguidores, el influenciador apareció desde un estudio musical para enviarle un mensaje público a su novia.

En el video, Carvajal revela que se encuentra en este lugar porque está a punto de grabar una canción que compuso exclusivamente para ella, porque estaba bastante enamorado y quería demostrárselo de una forma muy especial.

Sin embargo, las expectativas de este nuevo tema musical rápidamente quedaron por el suelo luego de que en la siguiente historia el deportista dejara claro que se trataba de una más de sus bromas, pues resulta que, aunque a él se le veía grabando en el estudio musical, el sonido que lo acompaña era el de la famosa canción de “La quemona” de Mishelle Master Boys que tiene una letra bastante explicita.

Además de esto, la historia que le siguió fue exactamente igual, pero con otra canción de fondo, siendo esta “La Dona e Mobile” del gran Pavarotti. De hecho, en esta ocasión el deportista bromeó al hacerse llama a él mismo como “Mateo Panzeroti”.

Luego de esto, el creador de contenido compartió un video grabado por una de las personas que lo estaban acompañando desde el master en donde se le veía bastante nervioso antes de grabar el contenido que realizaría realmente.

“No maric* no me presiones que no soy capaz, guev**, No soy capaz maric*, déjame que fluya, poneme el bit (Risas) No trabajo bien con presión. Destinados… al fracaso”, manifestó el joven deportista.