Maritza Aristizábal narró cómo fueron sus días con su familia tras tener COVID 19

La presentadora Maritza Aristizábal de Noticias RCN se sinceró con sus miles de fanáticos sobre cómo fueron sus días tras haber contraído COVID-19 junto a su familia.

Te puede interesar: Maritza Aristizábal celebró el primer año de su hija al estilo Disney

A través de su cuenta de Instagram, donde suma más de 200 mil seguidores, la periodista compartió una fotografía de aquellos días en su cama con su hija cargada en su pecho.

Maritza Aristizábal sobre haber contraído el COVID 19

“COVID diaries… este fue mi estado durante todos estos días, una especie de mamá canguro...

Cuando pensaba que habíamos salido invictos de la pandemia, declaraba que mi sistema inmunológico era invencible y que era una sobreviviente ilesa, el COVID llegó y con todo. Yo fui la primera en salir positivo al principio síntomas leves, pero después. Para proteger a Isa -porque cuando uno es papá o mamá quiere que le pase todo a uno y nada a los hijos- nos aislamos con mi esposo, ingenuos pensando que a la bebé no le tocaba.

Sin embargo, pasó un día y ella empezó con los síntomas, fiebre, malestar, congestión, inapetencia. Paciencia, amor, momentos de desesperación, angustia y muchas promesas a Dios para que todo saliera bien. Ella era una garrapática, sentía su necesidad de mamá y yo solo podía abrazarla y darle amor. No era ella por momentos: sus ojitos tristes, cansados, y su desánimo… ya volvió, es ella, alegre, gritona, independiente y demandante. Te amo hija a ti y a tu felicidad… A Dios Gracias por cuidarnos!”, relató.

Tras su revelación, varios de sus admiradores la llenaron de mensajes de cariño y le expresaron lo felices que están de que ya todos están bien y lograron superar esta peligrosa enfermedad.

“Gracias a Dios Mary", "Ya están divinamente", "besos a las dos", "les deseo una pronta recuperación. Cuídense mucho, que Dios las bendiga siempre y llene de infinita salud. Las quiero infinitamente", "Dios te bendiga siempre y tú familia", "Gracias a Dios ya están bien eso me alegra mucho saber", "muchas bendiciones", "un abrazo de corazón", "Les deseo una pronta recuperación maritza me alegra saber que, están bien de esta saldrán en victoria mi Dios es grande y maravilloso y no las saltará de su mano poderosa. Un abrazo grande les envío", "Gracias a Dios Maritza que ya edtan saliendo , y Isabelita está mejor Dios los bendiga y la Virgencita los proteja", "qué bendición que estén bien", "Maritza. Aristizabal cada día eres más hermosa", le escribieron.

No dejes de leer: Maritza Aristizábal revela si ella y su esposo quieren tener más hijos