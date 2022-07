“Fue horrible”, Marcela Reyes narró tremendo susto que vivió en un avión

La DJ Marcela Reyes reveló a sus miles de fanáticos el susto que vivió a bordo de un avión con destino a la ciudad de Cali.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de dos millones de seguidores, mostró la angustia que experimentó luego de que el avión tuviera que frenar de emergencia.

“Íbamos a despegar y no sé, un accidente, la azafata se cayó. Dios mío protégenos. Algo pasó y frenó, fue en seco demasiado duro” , agregó poco después del frenón.

Minutos después, compartió las palabras que les ofreció el piloto explicando lo ocurrido.

Posteriormente se mostró riéndose de la situación junto a su amigo, el influenciador Daiky Gamboa.

Continuó detallando lo que había ocurrido y por qué les cambiaron el piloto y el copiloto.

“Ahorita nos reímos, pero en realidad fue muy delicado el asunto, se atravesó alguien y el avión tuvo que frenar en seco, fue horrible y una de las azafatas del impacto se cayó y se fracturó, está muy herida, la tuvieron que bajar, a nosotros nos bajaron del avión, nos tuvieron un rato por fuera y ahorita nos volvieron a montar, pero cuando nos montaron nos informaron que resulta que no podía viajar ni el piloto ni el copiloto porque tenían que revisar que no tuvieran heridas o algo, entonces nos tiene esperando a que tengamos un piloto y un copiloto” , señaló.

Asimismo, aprovechó para aconsejar a sus seguidores a ser responsables con las medidas de seguridad que indican.

“Les cuento que soy la mujer más indisciplinada para utilizar el cinturón, pero hoy como cosa de Dios lo utilicé y fue lo que me ayudó para que no me golpeara, ni nada de eso. Vean la importancia del cinturón, uno a veces dice ‘ay joden mucho, tan cansones’, hoy lo viví y es súper importante tener el cinturón de seguridad”, dijo.