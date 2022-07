La contundente respuesta de Marcela Reyes a quienes la han llamado "levantada"

Marcela Reyes es una de las influenciadoras que constantemente está dando de qué hablar, debido no solamente a sus toques de guaracha, o eventos en los que a veces regala dinero en efectivo a sus fans, sino también debido a sus atractivas fotografías y videos, sin embargo, las críticas por los trabajos que ella realiza o su personalidad, al parecer son constantes, es por eso que la DJ decidió salir a responderles a las personas que la han llamado “levantada”.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la empresaria estuvo hablando con sus más de dos millones de seguidores, donde terminó nombrando algunas de las actividades económicas que ella realiza intentando motivar a la gente a que, al igual que ella, hagan varias cosas ya que al final ella ha podido con todo.

Precisamente complementando lo anterior, Marcela reveló que en varias oportunidades a ella la han intentado ofender, diciéndole “levantada” o “criolla”, a lo cual ella dice orgullosa de que sí lo es ya que viene desde abajo y que es la “levantada más power” de todas ya que supo salir de la pobreza en la que nació e invitó a sus fieles seguidores a que lo hagan, asegurando que todos pueden lograrlo.

“Por ahí cuando me quieren tratar mal o disque ofender, me dicen ‘levantada, criolla’, obvio soy relevantada y me da un orgullo, a mí eso no me ofende, cuando usted me dice que yo soy una levantada, yo digo soy la levantada más power de todas, porque supe levantarme, supe salir de esa pobreza en la que yo nací, a mí eso no me ofende, a mí eso halaga, pa’ que ustedes sepan, el hecho es que todos podemos”, detalló Marcela Reyes en su cuenta de Instagram.