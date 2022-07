Marcela Reyes respondió a críticas por haber lanzado dinero

La creadora de contenido y dj antioqueña Marcela Reyes se hizo tendencia en la jornada de este martes 12 de julio por haber lanzado billetes a los asistentes a la feria de emprendimiento: Expobelleza, en la ciudad de Medellín. Recordemos, que ella tocó como invitada especial en el stand de las empresarias huilenses Yina y Juliana Calderón.

Al parecer, fue tanta la acogida y regocijo que sintió ella misma con su gesto, que ahora quiere replicarlo a gran escala, con quienes pagan para asistir a sus shows en diferentes lugares del mundo. Así lo habría expresado y demostrado en sus más recientes historias de Instagram.

"Y al que no le gusta el caldo se le dan dos tazas, oís...mira amor, mira lo que me compré, amor mirá, esooo!!", dijo la antioqueña, mientras se mostraba disparando billetes sobre la cama donde estaba acostado su esposo.

Este anuncio desató todo tipo de comentarios en redes sociales y en el artículo que compartió Canal RCN horas atrás y en su mayoría, criticaban el comportamiento de la mujer, que supuestamente hacía ese tipo de actos con el fin de "visajear", "llamar la atención" y "desperdiciar" recursos que podrían ser útiles para poblaciones que de verdad lo necesiten.

Marcela Reyes respondió a las críticas

aprovechando la viralización del contenido de Canal RCN, la también empresaria quiso enviar un contundente mensaje en sus redes personales.

Oigan yo definitivamente me sorprendo con la doble moral de muchos, porque critican el contenido cuando el contenido es un contenido escándaloso, pero ustedes mismos son quienes lo viralizan, porque son ustedes mismos quienes lo consumen.

Continuó expresando que desde hace meses, ella viene haciendo meritos únicos en Colombia y en el género de la guaracha, que desde luego la podrían convertir en un titular de noticias positivas, sin embargo, estos hechos si han pasado desapercibidos, debido a la ola de consumo "morbosa" y "amarillista".

He hecho una cantidad de cosas en mi carrera que deberían ser resaltadas y no lo son, pero me voy a un show y tiro billetes y ya el mundo se quiere caer, después salen y critican, "que es que es una escandalosa, que le gusta llamar la atención" y no es que a uno le guste llamar la atención es que ese es el contenido que ustedes consumen y es el contenido que a ustedes les gusta, pero después van y lo critican.

Culminó diciendo que si le molesta mucho la doble moral de las personas e incluso se atrevió a cuestionarles qué han hecho ellos para mejorar las condiciones de otros. Confesó que ella siempre que puede regala la ropa que no usa (en ocasiones casi nueva) ayuda a personas con carencias, etc. solo que esos gestos los guarda en su corazón y no los hace públicos en redes.