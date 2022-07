“Me siento fatal”, Marcela Reyes compartió difícil momento que vivió con su hijo

La DJ y creadora de contenido antioqueña Marcela Reyes es muy activa en sus redes sociales y a través de ellas suele compartir diferentes contenidos sobre su relación sentimental, sus shows musicales y sus viajes en familia.

Marcela intenta ser muy transparente, directa y sincera con sus fanáticos; de hecho, en varias oportunidades no ha tenido “pelos en la lengua” para hablar sobre algún tema en el cual esté involucrada.

Aunque la también empresaria es muy conocida por sus shows mediáticos, en las últimas horas Marcela fue tendencia tras confesar una difícil situación que vive con su hijo.

Con estas palabras muchas mamás se sentirán identificadas pues, aunque quieran quedarse compartiendo con sus hijos, la responsabilidad llama y deben salir a cumplir con sus contratos y obligaciones.

Valentino es fruto de la relación de la DJ y el cantante Exotic, con quien mantuvo durante varios años una relación sentimental, pero todo terminó luego de que Marcela lo descubriera en una habitación con otra mujer.

Lo cierto es que para Marcela Reyes no hay nada más importante en este mundo que su hijo Valentino, la mujer siempre ha expresado el gran amor que siente por él y todo lo que haría por verlo feliz.

Sin embargo, en las últimas horas, la también modelo compartió una dura anécdota que vivió en los últimos días con Valentino, pues tuvo que separarse del menor por temas laborales.

Ahí está mi gran amor en su avión acostadito, si supiera que la mamá lo ama y lo extraña mucho. Hoy me siento fatal, lejos de mi bebé y con la impotencia de saber que me toca dejarlo para poder salir a luchar por nuestro futuro.

En la foto que subió Marcela para acompañar estas palabras, podemos ver a Valentino durmiendo en su cuarto.

Luego, la mujer volvió a hablar del tema y confesó que fue un día muy duro, porque no pudo evitar las lágrimas.

Sé que he tenido que sacrificar mucho el poder estar con mi bebé por salir a trabajar, pero no tengo otra opción y sé que el futuro de mi bebé depende de mí. Un día mi madre me dijo: “el día que seas mamá me vas a entender”, y hoy la entiendo más que nunca. Lo que una buena madre no haga por un hijo, no lo hace NADIE