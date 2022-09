Marcela Reyes muestra su casa ‘destruida’ por remodelación

En las historias de su cuenta de Instagram con más de dos millones y medio de seguidores, la influencer y Dj de guaracha paisa, Marcela Reyes, se mostró emocionada y un poco ocupada con la remodelación de su casa, pues quiere dejarla como siempre la soñó.

La bella Dj colombiana tuvo un show en la noche de este sábado 24 de septiembre y, aunque estaba cansada, tenía compromisos que cumplir por lo que se levantó para contarles a sus seguidores lo que tiene que hacer este domingo.

Una de las diligencias que ella y su esposo, el artista musical B King, tenía que ver con la remodelación que están haciendo en su casa, pues, aunque están viviendo en otro lugar mientras su hogar queda listo, tuvieron que dejar a sus mascotas en la casa y tenían que ir a ver cómo estaban.

Además, no tienen mucha ropa en el lugar en el que se están quedando, por lo que, para cumplir con el resto de sus compromisos del día, también tuvieron que ir a bañarse y alistarse. La Dj aprovechó para mostrarles a sus seguidores cómo está la casa y que entiendan el nivel de la remodelación que tiene en mente.

“Ya salimos a cumplir con nuestras obligaciones de adultos, de familia. Yo me vine… así como me ven, vea en pijama. Mi esposo me dijo: ‘no, usted no puede salir así’, me puse esto encima. Pero es que a mí me dio mucha pena llegar a la casa de mi suegra sin ropa. Yo dije ‘es mejor todos los días irnos, bañarnos allá y devolvernos porque literal en la casa lo único que sirve es el clóset, el baño y el cuarto de maquillaje, no más’, el resto de la casa está… no es que tienen que ver cómo está la casa de verdad” explicó la famosa a sus admiradores.