“Se me estalló”, Marcela Reyes cuenta lo que le pasó en el ojo

Marcela Reyes ha estado en los últimos días en el centro de atención en las redes sociales por cuenta de dos hechos: el primero la tiradera con Lina Arroyave y el segundo la costosa broma de su amigo Javier Cardona al pintarle el carro con palabras soeces.

Además, la empresaria se llevó varios elogios al publicar unas fotografías familiares junto a su esposo B King y su tierno hijo Valentino, fruto de su anterior relación con Daniel Alejandro Salinos, más conocido como Dj Exotic.

Tan sólo unas horas después de dejar derretidos de amor a sus seguidores, Marcela subió unos videos en sus historias en los que mostró que tenía un ojo bastante rojo y pidió a sus fanáticos que adivinaran lo que había sucedido.

Pasado un tiempo, Marcela dijo que había tenido un largo día de trabajo y, mostrando al equipo, manifestó que iba a aclarar los rumores. Antes confesó además que tendrá una gira muy importante, por lo que antes de viajar tiene que dejar varios compromisos listos, razón por la que tendrá varios días muy agitados.

“Luego de un largo día de trabajo, Dios mediante me voy a una gira super importante donde voy a estar por fuera mucho tiempo, entonces estoy dejando todo lo de fin de año realizado”, con estas palabras Marcela comenzó su historia.

Luego, mirando a un lado mostró su ojo afectado y dijo: “imagínense que tuve una emoción muy fuerte, una cosa super fuerte. Yo no sabía que por una emoción fuerte podía pasar lo que me pasó”.

Sin revelar cuál fue la fuerte noticia, la dj siguió con su relato “… un impacto de algo que me enteré y pum se estalló el ojo, pues literal se estalló el ojo. Y yo con todas estas campañas que tengo, hoy me tocó hace maromas para que esto no se me notara, pero bueno, con toda”.