Marcela Reyes se reconcilió con Javier Cardona tras daño a su carro

En los últimos días, Marcela Reyes se mostró muy molesta en sus historias de Instagram, al revelar la broma que le hizo su amigo, el creador de contenido Javier Cardona, quien pintó su auto de lujo con un aerosol que según el era lavable, pero que terminó por dañar la pitura del vehículo. Esto, porque el material que tiene el carro de la dj, no es el mismo que usan los carros convencionales, a los que sí les borraría la pintura que usó el influencer.

Desde luego, esta situación sacó de pquisios a Marcela, por el enorme esfuerzo que hizo para comprar el carro. "Imagínense que me quisieron hacer una broma pintando el Porsche, pero resulta que el tiro, se le salió lamentablemente por la culata porque la broma, la sorprendida finalmente no fui yo sino la persona que me hizo la broma porque la pintura que compraron, es pintura borrable para carros normales, pero resulta que el Porsche no tiene una pintura normal, entonces cuando fuimos a lavarlo, a sacarle lo que le había hecho, lamentablemente no salió, entonces el daño salió en 10 millones de pesos”, detalló Marcela Reyes.

Como se puede evidenciar, la broma terminó costando una millonada para el influencer, quien explicó que nunca tuvo intenciones de dañar el carro sino de hacerle una broma a su amiga, en complicidad con su esposo B King. Sin embargo, esto no solo le quitó un dinero importante, sino que abrió una pelea entre ellos, por lo sentida que estaba la mujer con todo esto.

Marcela Reyes y Javier Cardona confirmaron su reconciliación

Por suerte, hace tan solo unos minutos la antioqueña dio a conocer en sus historias de Instagram que este episodio había quedado atrás y que había hecho nuevamente las pases con su amigo, por haber cumplido con la consencuencia de sus actos tanto en lo económico, como en lo moral, al haber hablado con ella y dejado todo claro.

"Aquí lo tienen, estoy muy orgullosa de ti por que cumpliste", dijo Marcela, mientras mostró que su amigo Javier Cardona no solo estaba nuevamente como amigo sino como colega, ya que hará parte de su próxima campaña. Ante esto, el joven aprovechó la historia para mostrar los comprobantes de su pago, demostrando que ya no le debía ni un peso a la dj.

Además, ¿saben qué? esta cosita hermosa va a ser imagen...yo estaba muy enojada pero yo quería que el tuviera responsabilidad pero ya lo hablamos, deuda saldada, ya problema no hay y de hecho estamos trabajando juntos.

Culminó su ráfaga diciéndole a su amigo que estaba feliz por su reconciliación, por trabajar junto a él y por el aprendizaje que les había dejado esta experiencia a ambos y era a aprender a controlar sus emociones.

