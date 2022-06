Así reaccionó la mamá de Pipe Bueno al saber que tendrá otro nieto varón

La influenciadora Luisa Fernanda W y el cantante Pipe Bueno dieron a conocer a sus millones de fanáticos que el segundo bebé que están esperando también es varón.

Si bien se especuló mucho de que se trataba de una niña y la gran mayoría de sus seres queridos y seguidores aseguraban que se trataba de una pequeña, resultó ser otro varón, el cual decidieron se llamará Domenic.

La encargada de realizar la fiesta y dar a conocer a todos si tendrán niño o niña fue Laura Bueno, la hermana del artista, quien era la única que sabía luego de acompañarlos a la ecografía y que fuera a ella a quien le entregaron los resultados.

Tras la revelación, miles de seguidores de la famosa pareja reaccionaron llenándolos de felicitaciones y buenos deseos.

“Felicitaciones familia", "qué sorpresa!!! No me lo imaginé", "felicidades hermosa", "bendiciones", "me encanta ese nombre", "felicidades, Dios bendiga tu núcleo familiar", "hermosos", "los adoro con toda mi vida", "felicitaciones es una de las más lindas bendiciones", fueron algunos de los mensajes que les dejaron sus admiradores.

Martha Bueno dedicó un amoroso mensaje

Sin embargo, uno de los que más llamó la atención fue el de Martha Bueno, la madre del cantante de música popular, quien expresó lo feliz que está con la pronta llegada del nuevo integrante de la familia.

“Los amoo infinitamente. A ti Lu por ser esa persona mágica que medio el privilegio de ser abuela, a ti mi Pipelón, mi amor del alma. Mi amado Máximo que cada segundo me recuerda ese sentimiento de ver hijo crecerc, como lo amo y ahora llega otro sueño en camino, estaré lista para darte lo mejor de mí cada día, mi dulce amor Domenic”, escribió.

La creadora de contenido de inmediato reaccionó agregando: “Te amamos muchísimo”.

Por su parte, la influenciadora se mostró muy feliz, pues considera que la verdadera parejita es o dos niños o niñas.

Además, de seguir revelando detalles de cómo ha vivido este segundo embarazo, en el cual ha tenido más síntomas que cuando estuvo esperando a su primogénito Máximo.

Por ahora, señaló que tiene cerca de cinco meses de gestación de su pequeño, por lo que, debe seguir cuidándose y seguir todas las recomendaciones para que su bebé nazca sano y el parto sea exitoso.

Asimismo, continúa entreteniendo a sus millones de seguidores con su diverso contenido de estilo de vida, tips de belleza, de outfits, tutoriales de maquillaje, entre otros.

