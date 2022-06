“Fui administradora de una peluquería”, Luisa W sobre sus trabajos antes de redes

La influenciadora Luisa Fernanda W confesó a sus millones de fanáticos que antes de lograr el éxito que goza actualmente en redes sociales tuvo varios trabajos, de los cuales aprendió bastante.

Dicha revelación la hizo luego de que la cuestionaran sobre cómo hace para comprarse tantas cosas.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 17 millones de seguidores, la oven se sinceró destacando que todo lo que ha logrado ha sido producto del esfuerzo que ha realizado durante años.

Además, de tener buena inteligencia financiera para así poderse dar los gustos que desea.

“Les voy a decir algo y es de todo corazón. Todo lo que yo he conseguido en mi vida lo he conseguido con esfuerzo, con mucho esfuerzo. Yo empecé desde cero, yo también fui empleada antes de que estas cosas maravillosas me pasaran, antes de tener mi negocio, antes de generar ingresos por redes sociales y a mí me tocó aprender siendo empleada y para yo darme gusto hoy día me toca ahorrar mucho, si yo me quiero dar gusto a mí me toca ahorrar y sí tengo mi negocio, mi marca, mis ingresos por redes sociales, gracias a Dios y a mi esfuerzo, pero no crean que eso ha sido fácil”, expresó.