Luisa W habló reveló si extraña sus planes de cuando no era mamá

Hace varias semanas que la creadora de contenido antioqueña Luisa Fernanda W se apoderó de las tendencias digitales al revelar públicamente que sí estaba esperando su segundo hijo, fruto del amor con su actual pareja, Pipe Bueno, actual protagonista de la producción de Canal RCN: Te La Dedico.

Desde entonces, las noticias que giran en torno a la pareja son de mayor interés, sobre todo, las que tiene que ver con el nuevo bebé que viene en camino y los cambios que acarrea. Como ejemplo de ello estuvo la ola de preguntas que recibió en su más reciente dinámica de preguntas, donde le indagaron mayormente sobre su proceso materno.

Entre las preguntas que más llamaron la atención, hubo una donde le interrogaron sobre si extrañaba salir de viaje con sus amigos, haciendo alusión al sonado viaje que están haciendo algunos de los amigos más cercanos de Luisa por Europa, ¿qué respondió ella?

Una de mis pasiones es viajar y conocer y los que me siguen desde hace muchos años lo saben, pero yo en este momento estoy cómoda viviendo mie tapa de mamá, muy cómoda viviendo mi embarazo, estoy tranquila, entonces por ahora lo que menos quiero es estar viajando, aunque si me estoy programando un viaje con Pipe, pero ya es más como en familia, otro tipo de planes, no tan alocados como antes, las cosas cambian", expresó la también cantante.