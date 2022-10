¿Cómo superar una tusa? Luisa Fernanda W y Pipe Bueno respondieron

La creadora de contenido Luisa Fernanda W y el artista Pipe Bueno se catalogan como una de las parejas más estable y seguidas dentro de la farándula colombiana, muestra de su gran fanaticada son los millones de seguidores que acumulan en redes sociales, especialmente en Instagram, donde su contenido jamás pasa por desapercibido.

Muestra de ello, fue una reciente dinámica de preguntas que realizaron a través de la cuenta de Instagram de la influenciadora en donde posee más de 17,8 millones de seguidores, en la que dejaron que sus fanáticos les indagaran abiertamente.

Ante esta oportunidad, los internautas aprovecharon para indagarles sobre su relación, su vida en pareja, su intimidad y también para pedirles consejos sobre el desamor.

Una de las primeras preguntas que contestó la pareja fue acerca de su intimidad en pareja, ya que, un internauta les indagó sobre si se bañaban o no juntos, un acto de intimidad bastante común en las parejas, por eso, la pareja decidió contestar sin ningún problema.

De las dos maneras, dependiendo, hasta con el bebé, a veces toca cuidar al niño y toca solo, cuando no estamos con Máximo nos bañamos juntos.

¿Cómo hacen para no caer en la monotonía?

¿Cómo hacen para no caer en la monotonía?

La pareja, que ya supera los tres años de relación, siempre se muestran felices y haciendo diferentes actividades en redes sociales, sin embargo, como cualquier otra pareja han tenido sus crisis y dificultades en la relación, por eso, un internauta decidió indagarles sobre cómo hacían para no caer en la monotonía.

Algo que, aprovecharon hasta para darle un consejos a sus fans para evitar este tipo de sentimientos dentro de una relación en pareja.

En su dinámica un seguidor les puso un reto, que describieran en una sola palabra el uno al otro, sin embargo, cada uno prefirió expresar lo que pensaban y destacaban de cada uno de forma extendida.

Desde que conocí a Luisa nunca va a pasar, Lu es indescifrable, siempre me sorprende, entonces por eso mantengo ahí sin saber qué va a pasar. Expresó Pipe.

Con Pipe me divierto mucho, siempre es alegría, me hace reír, siempre tenemos algo de qué hablar, de qué discutir, además que es muy amoroso, así en redes no estemos mostrándolo todo el tiempo. Contó Luisa.