Máximo, hijo de Pipe Bueno, enamoró en redes sociales al montar a caballo

Pipe Bueno, compartió en sus redes sociales una nueva publicación con su hijo Máximo, el cual es fruto del amor con la creadora de contenido Luisa Fernanda W, en el video, el pequeño enamoró a sus más de 8 millones de seguidores por la ternura que contagio al montar a caballo con su papá.

El cantante de música popular, quien recientemente lanzó su nueva colaboración con el artista Luis Alfonso, ´Lo bueno nunca dura´, publica constantemente en su perfil oficial de Instagram, contenido sobre su carrera musical, sus conciertos y en general, sobre su vida profesional, pero los internautas también se emocionan por las publicaciones que comparte sobre los momentos especiales con Luisa Fernanda W, con quien tiene una familia conformada por Máximo, su primer hijo y Dominic quien pronto llegará a su nuevo hogar.

La última publicación del artista es junto a su hijo, en la descripción dice “Hijo de tigre sale pintado… ama los caballos y cuando se sube no le gusta bajarse de ahí !!!! Mientras suena mi canción favorita “LO BUENO NUNCA DURA” escúchenla en el link de mi Bio”.

Pipe bueno asegura que a su hijo le encantan los caballos igual que a él, y así quedó en evidencia en el video donde se ve a los dos montados en un caballo, Máximo no puede ocultar su rostro de alegría, mientras su papá le da vueltas por el lugar y cuando le dicen que se baje, el niño, haciendo un gesto gracioso, dice que no.

Los comentarios por la ternura que ocasionó el pequeño Máximo no faltaron: “Enamorada total. (emoji de carita pensando) Ahora no se si del tema o de Máximo… (emojis de carita enamorada)” “Hermosooo lindo eres el mejor papá (emojis de corazón)” “Hermoso (emoji de corazón) todo feliz (emoji de carita enamorada) los gestos que hace para que no lo bajen” “Que belleza Máximo se dice que hijo de tigre sale pintado. Muchas bendiciones”.